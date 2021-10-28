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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| طريقة بسيطة لاكتشاف أماكن تواجد كاميرات خفية.. حقيقة تجسس فيسبوك على مستخدميه عبر ميكروفون الهاتف

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

قريبا.. واتس آب يستحدث ميزة خصوصية مهمة لمستخدمي سطح المكتب

يعمل واتس آب WhatsApp، على تحديث خصوصية جديد سيسمح لمستخدمي إصدار سطح المكتب بتغيير إعدادات الخصوصية مثل آخر ظهور وصورة الملف الشخصي والمزيد مباشرة من الحاسوب.

 

إنستجرام يتيح مشاركة الروابط في القصص لجميع المستخدمين.. إليك طريقة استخدامها

أعلن موقع إنستجرام Instagram، عن توسيع ميزة مشاركة الروابط في خاصية القصص Stories لجميع مستخدميها، بعد أن كانت مشاركة روابط المواقع ضمن القصص محصورة على فئة محددة من المستخدمين.

 

طلاب صينيون يقاضون شركة آبل بسبب هواتف آيفون 12

 

رفعت مجموعة من طلاب الجامعات الصينية، دعوى قضائية ضد شركة آبل Apple الأمريكية، لعدم تزويدهم بمحول شاحن مجاني مع هاتف iPhone 12 الذي اشتروه العام الماضي، وفقا لما ذكره vice.

 

بعد حادثة محل ملابس العمرانية.. طريقة بسيطة لاكتشاف أماكن تواجد كاميرات تجسس خفية

 

أثارت حادثة تجسس مالك محل ملابس بمنطقة العمرانية على الفتيات وتصويرهن من خلال فتحة سرية في المكان المخصص لقياس الملابس، استياء الكثيرين من رواد السوشيال ميديا، حيث حث الكثيرون منهم الفتيات على الحذر من وجود بعض الكاميرات المخفية داخل البروفة.
 

التوسع فى خدمات التوصيل أون لاين بمصر ..تفاصيل

أكد أسامة حرفوش، مدير شركة مرسول مصر، الرائدة في خدمات التوصيل عند الطلب Delivery On-Demand، إن الشركة نجحت على مدار عامين في صناعة قصة نجاح في مجال توصيل الطلبات بالسوق المصري

 

حقيقة تجسس فيسبوك على مستخدميه عبر ميكروفون الهاتف.. أعرف إزاى

تلاحق شركة فيسبوك Facebook،  بعض الاتهامات من بينها أنها تتجسس على مستخدميها باستمرار، عبر ميكروفون الهاتف، ولكن ما هي الحقيقة هل تستمع فيسبوك إلى كل ما تقوله عبر هاتفك؟

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا صدى البلد آيفون فيسبوك

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