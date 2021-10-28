لا نية لاستمرار الحكم العسكري..وزير الخارجية السوداني المكلف:تحرك الجيش كان يهدف تصحيح المسار

أعلن وكيل وزارة الخارجية السودانية، علي صادق، المعين من القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، أن التحركات الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة السودانية كانت تهدف لتصحيح المسار.

وقال صادق في تصريحات نقلتها قناة “العربية” إن “تحرك القوات المسلحة كان يهدف لتصحيح المسار وإنجاز الانتقال السياسي”.

وأضاف “الخلاف بين العسكريين والمدنيين شكل تهديدا للأمن القومي”.

وأشار صادق إلى أن هناك جهود ووساطات قائمة من أجل إعادة الشركاء السودانيين إلى طاولة الحوار، مضيفا “لا نية لاستمرار الحكم العسكري في السودان".

وكان التلفزيون السوداني أفاد أمس، بأن البرهان أصدر قرارا بإعفاء 6 سفراء لدولة السودان من مناصبهم.

وقال التلفزيون السوداني إن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قرر إعفاء سفراء السودان في الولايات المتحدة وبروكسل (الاتحاد الأوروبي) وفرنسا وسويسرا والصين وقطر من مناصبهم.