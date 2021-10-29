رئيس حزب التجمع يكشف أسباب تأخر إصدار قانون المحليات

كشف سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ عن أسباب تأخر إصدار قانون المحليات حتى الان ، مشيرا إلى أن تأخره بسبب دستورى وهو استحالة استكمال الشرط الانتخابي الخاص بتمثيل الفئات المختلفة فى الدستور ونسبها ، وهذا يحتاج إلى تعديل.

وأضاف عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : الأمر الثانى هو أن هناك ضغوطاً على الحكومة بعدم إجراء هذه الانتخابات ، ومن يمارس هذه الضغوط هم البرلمانيين لأنهم يرون ان إجراء انتخابات المحليات سيضعهم فى مشكلة فى الدائرة لأنه لو تم إجراء انتخابات المحليات سنجد النواب يقول "انه قايل ل 500 واحد هساعدكم تكونوا فى المحليات وهما عاوزين عشرين فيخسر الباقى".

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع قبل الماضى ، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وكذلك تعديلات قانون الرياضة.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخرى يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.