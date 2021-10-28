رئيس بتروسبورت: الدوري الحالي الأقوى وكرة القدم أصبحت صناعة واستثمارا .. صور

أكد المحاسب زكريا السيد رئيس مجلس إدارة شركة بتروسبورت أن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري جاءت قوية.

قال المحاسب زكريا السيد فى حواره لصدى البلد: الدورى الممتاز كل عام يكون اصعب من النسخة السابقة لكون النواحي الاحترافية تزيد بشكل كبيرا جدا والفرق تزداد صعوبة.

وتابع : لا يستطيع أحد فى ظل المنافسة القوية أن يتوقع من يكسب المباراة نظرا للندية والقوة التى تتسم بها فرق الدورى المحلي.

أضاف المحاسب زكريا السيد: لا نستطيع الاشارة إلى الحكم على قوة الفرق من الجولة الأولى بالدوري المصري لكن بشكل عام المسابقة المحلية ستكون خلال الموسم الحالي من اقوى النسخ.

وأشار إلى أنه كان فى السابق المتعارف عليه هبوط الفرق الصاعدة إلى دورى الاضواء والشهرة مشيرا إلى أنه من الموسم الماضى تغيرت مجريات الأمور ونجحت فرق صاعدة من دورى المظاليم فى البقاء بالبطولة المحلية.

شدد المحاسب زكريا السيد على أن الفرق الصاعدة مثل فيوتشر والشرقية للدخان وكوكاكولا دعمت صفوفها بصفقات متميزة ويمكنها إحداث فارق أمام كبار الدوري.

وقال ايضا : الواقع فى الوقت الراهن يؤكد أن كرة القدم أصبحت بمثابة صناعة واتجاه الأندية فى العالم إلى تحويل فرقها إلى شركات للكرة موضحا أن الأندية الشعبية اتجهت إلى تكوين شركة الكرة وخير مثال النادى الاهلي فى الآونة الأخيرة.

وأوضح المحاسب زكريا السيد أن هناك تحولا فى العالم إلى جعل فريق الكرة تابع إلى شركة مساهمة من أجل التمويل والصرف وإيجاد موارد مالية لفرقها.

استطرد رئيس مجلس إدارة شركة بتروسبورت: هناك تحولا جرى فى الكرة المصرية بإسناد إدارة مسابقة الدورى المصرى إلى رابطة الأندية المحترفة واكتفاء اتحاد الكرة بالامور التنظيمية والمنتخبات الوطنية.

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