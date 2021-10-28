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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتهاء تصوير فيلم معالي ماما بحضور أبطاله.. صور

بشرى
بشرى

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "معالي ماما" صور جديدة من كواليس نهاية التصوير  بحضور بشري ومحمود الليثي وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف منهم مروة عبد المنعم وإسلام إبراهيم ووائل علاء ومريم سعيد صالح.

 

ومن المقرر طرح الفيلم خلال الشهر المقبل وسيحمل عدد من المفاجآت للجمهور.


تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.


فيلم "معالي ماما" بطولة بشري ومحمود الليثي ، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.

 

وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.

معالي ماما الشركة المنتجة محمود الليثي مريم سعيد صالح سليم الترك

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