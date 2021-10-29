بيصلي على طول في الجامع.. مقتل الحاج فتحي وزوجته داخل منزلهما والسبب مجهول !

ماذا قال جيران المجنى عليه فى واقعة مقتلة وزوجتة

لم يكن أحد من جيران الحاج فتحى البالغ من العمر 74 عاما يتوقع أن تكون نهاية حياتة هو وزوجته بتلك الطريقة البشعة وان يقتلا سويا داخل منزلهما .

فالحاج فتحى عرف وسط جيرانه بالطيبة وحسن الخلق وأداء الصلاة بالمسجد مكملا تلك السيرة الطيبة التى بدأت منذ أن كان ضابط بالقوات المسلحة واخذ يتقلد المناصب حتى وصل إلى رتبة لواء ووصوله لسن التقاعد تاركا أثرا طيبا على جميع زملاءه.

واستقر الحاج فتحى وزوجتة رقية .ت 70عام بأحد المنازل بمنطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح ليعيش حياه هادئة تاركا صخب القاهرة .

ولم يكن يدرى ما تخبى له الأقدار فقد تعرض مساء أمس هو وزوجتة للقتل داخل المنزل من أحد الأشخاص والذى تمكنت مباحث مطروح بعد أقل من 12ساعة من القبض عليه بعد تفريغ الكاميرات بالمنزل والمنازل المجاورة.

وتقوم نيابة مطروح برئاسة المستشار ابراهيم عبدالحليم رئيس نيابة مطروح الجزئية بالتحقيق مع المتهم للكشف عن ملابسات جريمة القتل .

ويوكد عدد من أهالى المنطقة أن الضحية وزوجتة كانا منطوين على أنفسهم ولا توجد بينهم خصومات مع أى شخص وكان الحاج فتحى دائم التردد على المسجد المجاور للمنزل.

كانت الأجهزة الأمنية بمطروح، قد تمكنت من إلقاء القبض على قاتل مسن بالمعاش وزوجته داخل الفيلا مساء الأربعاء، .

وشكلت مديرية أمن مطروح فريق أمني وفرض كردون أمني بمحيط الفيلا ومراجعة الكاميرات التي أظهرت دخول شخص إلى الفيلا بغرض السرقة.

وبتوسيع دائرة الاشتباه بمحيط المدينة ومراجعة الكاميرات، تمكنت مباحث مطروح من ضبط المشتبه به بقتل فتحي م ج (74 سنة) مقيم بالسنوسية ورقية ت ا م (70 سنة) مقيمة بالسنوسية، وتجري التحقيقات اللازمة معه.

واستقبلت مستشفى مطروح العام كلا من فتحي م ج (74 سنة) مقيم بالسنوسية ورقية ت ا م (70 سنة) مقيمة بالسنوسية زوجان جثة هامدة وتم التحفظ عليهم بثلاجة الموتى بمستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة.