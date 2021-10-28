المشدد ٦ سنوات لشقيقين لاتجارهما فى الهيروين بالحوامدية

قضت الدائرة ٢٠ بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام ، وجوزيف إدوارد، وأمانة سر أحمد فتحي، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريم كل منهما ١٠٠ الف جنيه لاتجارهما فى الهيروين بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

وكان قد أحال المستشار يحيي فريد الزارع المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم 5169 لسنة 2019 جنايات الحوامدية، والمقيدة برقم 2888 لسنة 2019 كلي جنوب الجيزة، الى محكمة الجنايات والمتهم فيها كل من سعيد ث ج ع ا، 29 سنة، كهربائي، وعادل ث ج ع ا، 22 سنة، كهربائي.

ووجهت لهما النيابة تهمة حيازة واحراز بقصد الاتجار فى مخدر الهيروين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة عندما قام عبد العزيز محـمـد عبـد العزيز فرحات - ۲۹ سنة– نقيـب مباحث الحوامدية - نفاذا لاذن النيابة الصادر بضبط وإحضار المتهمين في القضية الرقيمة 4733 لسنة ٢٠١٩ جنايات الحوامدية انتقل للمكـان الـذي أيقـن تواجـداهما بـه فـتمكن من ضبطهما بحوزة الأول علبة سجائر تحـوى بداخلها عـدد مـن اللفافات لمسحوق الهيروين المخـدر بضبط الثاني ممسكا بيده مبلغ مالي وبتفتيشـه عثـر معـه عـلـى علبة سجائر تحـوى داخلها عدد اللفافات المسحوق الهيروين المخدر.



وبمواجهتهما أقر بحيازتهما وإحرازهما مضبوطات بقصد الاتجار.