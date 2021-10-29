أخبار التعليم| تعاون بين بحوث الإلكترونيات والجامعة البريطانية في مشروعات تخدم التنمية والصناعة والابتكار.. التعليم: تقييم تلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي "بالألوان"

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة المنصورة الأهلية تبدأ عامها الأول في ممارسة جميع الأنشطة الطلابية

أكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الاهلية الجديدة، أن الجامعة تبدأ في عامها الأول فى ممارسة جميع أنشطتها الطلابية بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.

دعما لـ حياة كريمة .. قوافل جامعة طنطا الطبية تعالج 1158 مواطنا

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى قرية سملا مركز قطور بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، مواصلة الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان.

مفيش امتحانات.. التعليم: تقييم تلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي "بالألوان"

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم عقد أي امتحانات تحريرية لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي يكون لها نظاماً مختلفاً للتقييم لا يعتمد على الامتحانات التحريرية النهائية.

مجلس جامعة بنها يكرم منسق المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"

كرم مجلس جامعة بنها في اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، رانيا معتز عيسى، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" بالجامعة.

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يكشف أنشطة طلابية جديدة مقررة .. خاص

أكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، أن الأنشطة الطلابية تعتبر من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، حيث تستهدف صقل شخصية الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التي تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية، إضافةً إلى غرس قيمة العمل التطوعى وتقوية العمل بروح الفريق.

لجنة العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات تعقد اجتماعها في رحاب "بنها"

شهد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية السابق رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، اجتماع لجنة القطاع والذي عقد في رحاب جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم وأعضاء لجنة القطاع وشيرين شوقى أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

لجنة اختيار القيادات بجامعة أسوان تجرى مقابلات مع متقدمي المناصب القيادية

عقدت لجنة إختيار القيادات بجامعة أسوان إجتماعها، اليوم، الخميس لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة وهى التجديد لوظائف مدير عام مكتب رئيس الجامعة، مدير عام الحسابات والموازنة، مدير عام الدراسات العليا والبحوث، مدير عام المكتبات، كما شمل التجديد أيضا وظائف قيادية بالمستشفى الجامعي جامعة أسوان، وهي رئيس الإدارة المركزية لأمانة المستشفي مدير عام الشئون الطبية ومدير عام الشئون الإدارية بالمستشفى.

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل الطلاب الجدد بالهندسة والعلاج الطبيعي| شاهد

نظمت كليتا الهندسة والعلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ اليوم، الخميس، حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعى الجديد.

‏جاء الحفل تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعميد كلية الهندسة الدكتور عبدالفتاح هليل و الدكتور فايز الشامي عميد كلية العلاج الطبيعي ووكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب المستجدين والقدامى.

مجلس جامعة بنها يكرم 13 عالما بقائمة السيفير الدولية لأفضل 2% من علماء العالم

كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة 13 عالما بجامعة بنها بقائمة السيفير الدولية لأفضل 2٪ من علماء العالم.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

"بناء الإنسان وأبعاد التنمية فى ظل الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. ندوة ببنات عين شمس

استمراراً لسلسلة الفعاليات التى تنظمها جامعة عين شمس للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر ، نظم قسم الجغرافيا بكلية البنات ندوة بعنوان " بناء الإنسان وأبعاد التنمية فى ظل الدروس المستفادة من حرب اكتوبر ١٩٧٣ " وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية ، الأستاذة الدكتورة مى حلمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة فيروز حسن رئيس قسم الجغرافيا بالكلية .

تعاون بين بحوث الإلكترونيات والجامعة البريطانية في مشروعات تخدم التنمية والصناعة والابتكار

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.شيرين عبد القادر محرم القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية فى مصر؛ بهدف دعم فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال خاصة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات النانو تكنولوجي، وتعزيز المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال سياسات وبرامج مشتركة بين الطرفين.