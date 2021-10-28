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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بكوريا الجنوبية يُشارك في تسليم جوائز اليونسكو لمُدن التعلم

سفير مصر في كوريا
سفير مصر في كوريا الجنوبية يُشارك في حفل تسليم جوائز المؤتمر

شارك د. حازم فهمي، سفير جمهورية مصر العربية في كوريا الجنوبية، في حفل تسليم جوائز المؤتمر الدولي الخامس لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتعليم (اليونسكو) لمدن التعلم 2021، والذي حضرته د. منال عوض، محافظ دمياط، بمناسبة اختيار مدينة دمياط ضمن المدن العشر الفائزة بالجائزة الدولية لعام 2021، والتي تمُنح لأفضل عشر مدن على مستوى العالم في مجال تقديم فرص فريدة للتعلم لمختلف فئات المواطنين القاطنين بها من حيث المفهوم الشامل للتعليم، والذي يتضمن إكساب مهارات تنمية القدرات البشرية للارتقاء بالمستوي المعيشي وخلق فرص لحياة كريمة.

وأكد السفير حازم فهمي على أهمية هذا الإنجاز والذي يأتي نتاج تعاون مثمر بين المحافظة وكل من المجلس القومي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك لتنفيذ مشروع المدينة الآمنة للمرأة، والذي يتم من خلاله تمكين المرأة من الطبقات غير القادرة بدمياط وإكسابها مهارات إدارة الأعمال وإنشاء مشروعات صغيرة تفتح لها آفاقًا للارتقاء بقدراتها ومستوي معيشتها ومن تعول معها

وأشار إلى أن د. منال عوض سبق وأن تسلمت ذات الجائزة في عام 2017 عندما كانت نائبًا لمحافظ الجيزة تقديرًا للجهود المبذولة في تنفيذ برنامج محو أمية مليون مواطن من قاطني المحافظة.

مصر محافظ الجيزة الجيزة الأمم المتحدة المجلس القومى للمرأة محافظ دمياط جمهورية مصر العربية منظمة الأمم المتحدة منال عوض محافظ دمياط منظمة اليونسكو تنمية القدرات البشرية سفير جمهورية مصر مدينة دمياط سفير مصر في كوريا الجنوبية الأمم المتحدة للمرأة الجائزة الدولية المؤتمر الدولي الخامس

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