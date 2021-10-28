رسميًا .. إنتر ميلان يمدد عقد لاوتارو مارتينيز حتى 2026

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، في بيان رسمي قبل قليل، تجديد عقد نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وقال إنتر في بيان عبر موقعه الرسمي: "إف سي إنترناتسيونالي ميلانو يعلن أنه توصل لاتفاق لتجديد عقد اللاعب لاوتارو مارتينيز".

وأضاف "المهاجم الذي ولد عام 1997 سيبقى مع النيراتزوري حتى 30 يونيو 2026".

المهاجم البالغ من العمر 24 عاما انضم إلى صفوف النيراتزوري صيف 2019 قادما من ريسينج الأرجنتيني مقابل 25 مليون يورو.



وأحرز 54 هدفًا في 144 مباراة مع إنتر ميلان، وحاول كل من توتنهام وأتلتيكو مدريد التوقيع معه في الصيف، وكان محل اهتمام لبرشلونة.