مصطفى بكري: القيادة يمكنها إقرار قانون الطوارئ في هذه الحالات |فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أنه لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد، مؤكدا أن الحصانة للشعب وليس لأى نائب أن يمارس سلطات ضد الشعب باسم الحصانة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن النواب ليسوا فوق الشعب، مشيرا إلى أن الحصانة مهمتها حماية الدور البرلماني.

وتابع مصطفى بكري، أن الأجهزة الرقابية سيف بتار على رقاب الفاسدين، مؤكدا أن لها دور عظيم في كشف الفساد.

قانون الطوارئ موجود في كل الدول

وأشار مقدم برنامج “حقائق واسرار”، إلى أن قانون الطوارئ موجود في كل الدول، مؤكدا أن القيادة من الممكن أن تقر قانون الطوارئ في حالات معينة وأحداث الإرهاب.