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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جراهام بوتر: لا أعرف كيفية إيقاف صلاح

مدرب برايتون: محمد صلاح خارج المقارنة.. هو لاعب أعلى من الطراز العالمي

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد  جراهام بوتر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون الإنجليزي، بأداء محمد صلاح لاعب ليفربول مشيراً إلى أنه خارج المقارنة.

ويحل برايتون ضيفا على ليفربول يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز “ البريميرليج".

وقال بوتر في المؤتمر صحفي  الذي عُقد اليوم الخميس قائلا: "في الوقت الحالي صلاح ليس من الطراز العالمي، هو أعلى من ذلك هو خارج المستوى العالمي".

وواصل "هو يسجل الأهداف في المباريات الكبرى كذلك ضد تشيلسي ومانشستر سيتي وأتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد".

واستدرك مدرب برايتون "لكن لسوء الحظ فهو ليس اللاعب الوحيد في ليفربول الذي هو في قمة مستواه بل الفريق ككل، يمتلك ليفربول العديد من اللاعبين الرائعين على المستوى الفردي وهو فريق متحد وعلينا التعامل مع ذلك ، ولا أحد يعرف كيفية إيقافه".

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن تشيلسي المتصدر، بينما يتواجد برايتون في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

جدير بالذكر أن صلاح يتربع على قمة جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، وبفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وصاحب المركز الثاني.

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