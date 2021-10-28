محافظ الجيزة يعاين انتظام الحركة المرورية بمسار التحويلة البديلة لشارع الأهرام.. فيديو

تحويلات شارع الهرم...

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي متابعه الحركة المرورية و سير المركبات بمسار التحويلة المرورية الثانية البديلة عن شارع الأهرام .

جاء ذلك للتأكد من عدم وجود أي معوقات مرورية والتي تضم حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تشمل الدخول يمينا (أجبارى) إتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مره أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الاهرام عن طريق شارع نعمة الله .



كما عاين المحافظ سيرا على الاقدام أعمال الرصف والتطوير التي تم تنفيذها لشارع نعمه الله وهو المسار الأخير في التحويلة المرورية البديلة لشارع الأهرام.



كلف المحافظ رئيس حي الطالبية بضرورة رفع كفاءة الأسوار بجانبي الطريق لتظهر بالمستوي الائق الذي يتماشى مع أعمال التطوير.



كما كلف المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وانشاء مطبات صناعية بالشارع قبل منطقه المدارس حفاظاً على سلامه المارة.



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