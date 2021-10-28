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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: المرافق العامة ومخاطر التعدي موضوع الخطبة غدا.. وافتتاح 11 مسجدا جديدا بالمحافظات

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة غدا 23  ربيع الأول 1443هـ الموافق 29 أكتوبر 2021م تحت عنوان : "المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي".

 

خطبة الجمعة الموحدة

أكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

 

افتتاح 11 مسجدا بالمحافظات

أعلنت  وزارة الأوقاف افتتاح 11 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا، غدا الجمعة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو  2021 حتى تاريخه  258  مسجدًا ، منها 231 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و ( 27 ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
1. النصر – فرشلة – م. أبو عمر
2. النور الكبير – كشك – ديرب نجم
3. أبو غياتي – الحلوات – الإبراهيمية 
4. الشلح – الملاك – أبو حماد
مديرية أوقاف البحيرة 
5. الشرقي سليم موسى – الحاجر – سيدي غازي
6. عبد الغفار قرية الدفراوي - شبراخيت
مديرية أوقاف القليوبية
7. الشرقي – الجعافرة –  شبين القناطر
8. الحسيني فهمي – ناي - قليوب
مديرية أوقاف المنيا
9. أحمد خالد – بني خالد - سمالوط
مديرية أوقاف المنوفية
10. السلام – جريس – مركز أشمون
مديرية أوقاف أسوان
11. إمبركاب – قرية إمبركاب – كلابشة – نصر النوبة 
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف المنوفية
1. سيدي خميس – شبين الكوم

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توزيع 11 طن لحوم أضاحي بأربعة محافظات

اعلنت وزارة الأوقاف توزيع 11طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: ( قنا- جنوب سيناء- شمال سيناء- البحر الأحمر ) ، بواقع (4) أطنان لمحافظة ( قنا ) و ( 3 ) أطنان لمحافظة ( جنوب سيناء ) و ( 2 ) طن لمحافظتي ( شمال سيناء- البحر الأحمر ) ، وذلك للأسبوع الثالث عشر من بدء مرحلة التوزيع.

ويصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 1393 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).

واكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع

المرافق العامة وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الموحدة خطبة الجمعة مساجد الإحلال والتجديد لحوم أضاحي الأسر الاولى بالرعاية

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