السعودية تعتزم استضافة مقرات لشركات عالمية لصناعة السيارات هذا العام

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، أن السعودية تجري محادثات مع شركات لصناعة السيارات لإقامة منشآت لها في المملكة، موضحا أنه قد يتم الإعلان عن إقامة إحدى الشركات فرع لها في المملكة هذا العام.

وقال الفالح في تصريحات نقلتها قناة "الشرق" السعودية: "نجري محادثات مع بعض شركات سلاسل التوريد للطيران وشركات السيارات لإقامة منشآت لها في المملكة".

وأضاف "الرياض ستكون مركز لوجستيات وتوزيع للمنتجات الإلكترونية والتقنية التي تصل إلى المنطقة".

وكان الفالح أعلن أمس عن البدء بتأسيس وترخيص مقرات إقليمية لشركات عالمية في الرياض.

يأتي هذا الإعلان على هامش أعمال مؤتمر مبادرة الاستثمار التي المنعقدة في الرياض بمشاركة دولية.

وفي جلسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، أشار الفالح إلى ضرورة استثمار شركات النفط الكبرى والأسواق المالية في التحول للطاقة النظيفة، فضلا عن الاستثمار في الوقود الأحفوري، للحصول على محفظة أكثر توازنا من الطاقة.

وأضاف أن أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية وشركة البترول الكويتية وغيرهم من شركات النفط العملاقة، عليهم أن يستثمروا في هذا التحول للطاقة.