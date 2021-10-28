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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سعره 60 جنيها.. دواء غير متوقع يقي مصابي كورونا من دخول المستشفى

دواء
دواء

أظهرت أحدث دراسة عن تأثير الادوية على مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومنها دواءا متداول في الأسواق منذما يزيد عن 30 عاما اتضح  أن له تأثيرا على التقليل من مضاعفات العدوى.

 

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، نشرت الدراسة والورقة البحثية في مجلة "لانسيت"، وتتضمن أن بعض أدوية مضادات الاكتئاب غير المكلفة المستخدمة في علاج اضطراب الوسواس القهري ، الذي يساعد أيضًا في تقليل احتمالية إصابة مرضى كوفيد-19 المعرضين لخطر المضاعفات والذين يحتاجون إلى دخول المستشفى أو المراقبة الطبية لفترات طويلة .

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وُصِف دواء فلوفوكسامين  ، لعلاج الوسواس القهري منذ ما يقرب من 30 عامًا ، لكن الباحثين بدأوا في إعادة تقدير فعاليته منذ بداية الوباء، بناءً على قدرته على الحد من الالتهاب  على أمل أن يتمكن من استجابة الجسم للعدوى.

 

وبحسب نتائج الدراسة التي نُشرت يوم الأربعاء، وأجراها مجموعة من الباحثين في كندا والولايات المتحدة والبرازيل، فإن الدواء يجب تناوله باستخدام مجموعة من الإرشادات لاستخدامه لمرضى كورونا، بسعر 4 دولار فقط أي حوالي 60 جنيه مصريا.

 

ويتم تناوله لمدة 10 أيام لتقليل الالتهاب، وقال الدكتور ديفيد بولوير ، عالم الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا ، لصحيفة نيويورك تايمز إن الدواء وهو فلوفوكسامين ليس جديدا وغير مكلفا.


وتابعت الدراسة ، التي نُشرت أنه بحسب التجار بالسريرية فإن ما يقرب من 1500 مريض مصاب بفيروس كورونا في البرازيل الذين تم إعطاؤهم فلوفوكسامين، وجد الباحثون أن العقار يقلل من  معدل دخول المستشفى أو معدلات الحاجة إلىرعاية طبية بمقدار الثلث.


ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن يعمل الدواء بين أولئك الذين تم تطعيمهم ، نظرا لأن غالبية مرضى الدراسة لم يتناولوا اللقاح، وقد ثبت أن إجراء تجارب كبيرة لـ كوفيد-19 أمر صعب.

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