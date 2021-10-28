عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب أحمد حجازي: قرار إلغاء حالة الطوارئ تاريخي ..فيديو

النائب أحمد حجازي،
النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب

قال النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، إن إلغاء حالة الطوارئ ضربة معلم، مؤكدا أن قرار إلغاء حالة الطوارئ تاريخي ويحمل في طياته رسائل إيجابية.

 

وأضاف أحمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن هذا القرار يثبت أن مصر مقبلة على الجمهورية الجديدة.

 

وتابع أحمد حجازي، أن الدولة المصرية أنهت حالة الطوارئ بإرادتها المنفردة، مؤكدا أن القرار أثبت أن المواطن المصري سيكون آمنا في بلده ووطنه.

 

 موفق في اختيار التوقيت

وأشار  عضو مجلس النواب إلى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي كان موفقا في اختيار توقيت إلغاء حالة الطوارئ.

 

عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الدولة المصرية المواطن المصري

ترشيحاتنا

الأزمات تتوالى.. فيفا يقضي بتغريم الزمالك 2 مليون و700 ألف يورو

المصري يقتنص نقطة ثمينة من غزل المحلة في افتتاح مبارياته بالدوري المصري

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في البنوك

خلال لقائه بالملك عبدالله الثاني.. بوريس جونسون يشيد بدور الأردن في استقبال اللاجئين السوريين ورعايتهم

مصطفي محمد يعتذر عقب إهدار ركلة جزاء في خسارة جالاتا سراي أمام بشكتاش

الكونجرس الأمريكي يفتح تحقيقا مع كبرى شركات النفط.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع شخص وإصابة 12 إثر حادث مروري بالطريق الأوسطي بالجيزة

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

مدبولي مشيدًا بقرار الرئيس السيسي بإلغاء الطوارئ: يعكس استقرار مصر أمام العالم

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

قطعها حتت .. المؤبد لمحام وزوجته الثانية قتلا ابنته في العمرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

فيديو

فيديوجراف.. إسلام برجر .. تصدر السوشيال ميديا بعدما كشفت خطيبته سره

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

حياتكم وممتلكاتكم مهددة.. إعصار إيطاليا يحيل شوارعها لأنهار وتحذيرات بالبقاء في المنازل

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ