النائب أحمد حجازي: قرار إلغاء حالة الطوارئ تاريخي ..فيديو

قال النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، إن إلغاء حالة الطوارئ ضربة معلم، مؤكدا أن قرار إلغاء حالة الطوارئ تاريخي ويحمل في طياته رسائل إيجابية.

وأضاف أحمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن هذا القرار يثبت أن مصر مقبلة على الجمهورية الجديدة.

وتابع أحمد حجازي، أن الدولة المصرية أنهت حالة الطوارئ بإرادتها المنفردة، مؤكدا أن القرار أثبت أن المواطن المصري سيكون آمنا في بلده ووطنه.

موفق في اختيار التوقيت

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان موفقا في اختيار توقيت إلغاء حالة الطوارئ.