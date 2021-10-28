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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 4.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الاسبوع الحالي أكثر من 4.9 مليار درهم ، حيث شهدت تسجيل 1254 مبايعة بقيمة 3.1 مليار درهم، منها 174 مبايعة للأراضي بقيمة 920.4 مليون درهم و1080 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 69 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبيه الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 284 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة ند حصة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 155 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 110 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 106 مبايعة بقيمة 287 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.64 مليار درهم منها 77 رهن أراض بقيمة 757.66 مليون درهم و835 رهن فلل وشقق بقيمة 886.98 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 229 مليون درهم وأخري في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 206 مليون درهم.

اما الهبات فقد شهدت تسجيل 79 هبة بقيمة 179.81 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 41 مليون درهم وأخري في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 21 مليون درهم.

التصرفات العقارية دبي التصرفات العقارية الامارات

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