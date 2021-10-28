مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: الجماعات الإرهابية تستهدف استقطاب الشباب .. فيديو

قال حمادة شعبان المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن أي جماعة إرهابية تدعي أنها صاحبة التفسير الصحيح للنص القرآني من أجل غسيل مخ الكثير من الشباب.

وأضاف حمادة شعبان في حواره على قناة " إكسترا نيوز "، :" كل جماعة إرهابية تتبع تفسير خاص بها من اجل نشر الأفكار المتطرفة بين الشباب ".

وتابع حمادة شعبان:" تنظيم داعش ولد من رحم تنظيم القاعدة الإرهابي "، مضيفا:" من أوجه التشابه بين التنظيمات الإرهابية هو حرصهم على استقطاب الشباب".

وأكمل حمادة شعبان :" كل تنظيم إرهابي يتبع آلية تختلف عن أي تنظيم آخر في استقطاب الشباب، وعلى سبيل المثال تنظيم داعش يفتح ابوابه لكل من يرغب في الانضمام له، وتنظيم القاعدة يختار نوعية معينة من الشباب للالتحاق بالتنظيم".