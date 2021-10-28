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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ننشر ضوابط صرف السماد لمستأجري أراضي الأوقاف

ضوابط صرف السماد
ضوابط صرف السماد لمستأجري أراضي الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم، في إطار التعاون والتنسيق بينها ووزارة الزراعة، وحرصهما على توفير السماد للمزارعين من مستأجري ومنتفعي أراضي هيئة الأوقاف، تم التنسيق بين الوزارتين على قيام هيئة الأوقاف المصرية بموافاة مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية بكشوف محدثة كل موسم "شتوي وصيفي" بأسماء وبيانات ومساحات المستأجرين المنتظمين في سداد مستحقات هيئة الأوقاف ، حتى يتسنى لوزارة الزراعة سرعة صرف السماد المقرر لهذه المساحات وفق الكشوف المسلمة من مناطق هيئة الأوقاف. 

 

ضوابط صرف السماد
 

وأكدت هيئة الأوقاف المصرية على جميع مناطق هيئة الأوقاف بسرعة تسليم كشوف جميع المستأجرين لأراضي الأوقاف المنتظمين في السداد وليس عليهم أي متأخرات مالية لهيئة الأوقاف لمديريات الزراعة متضمنة الاسم والحوض والمساحة المستأجرة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه كدفعة أولى .


كما أكدت على جميع المستأجرين والمنتفعين بأي من أراضي الوقف بسرعة سداد أي مستحقات أو متأخرات لهيئة الأوقاف في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2021م حتى يتسنى لها تسليم باقي الكشوف لمديريات الزراعة .

الأوقاف ضوابط صرف السماد هيئة الأوقاف المصرية المستأجرين والمنتفعين أراضي الوقف

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