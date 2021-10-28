مصطفى بكري يهنئ الفريق أسامة عسكر برئاسة أركان حرب القوات المسلحة ..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، له سجل عسكري كبير، مؤكدا أنه لمع اسمه بمكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة خاصة في سيناء.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفريق أسامة عسكر حصل على ألقاب خاصة منها “ نسر سيناء”.

يعرف بقربه الشديد من اهالى السويس وسيناء

وتابع مصطفى بكري، أن الفريق أسامة عسكر يعرف بقربه الشديد من اهالى السويس وسيناء، مؤكدا أنه تصدى بشكل كبير لمحاربة الإرهاب بالسنوات الأخيرة.

وقدم مقدم برنامج حقائق وأسرار التهنئة للفريق أسامة عسكر برئاسة أركان حرب القوات المسلحة، وأيضا التهنئة للفريق محمد فريد الذي أدى دوره على اكمل وجه والذي تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.