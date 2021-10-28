رمضان السيد : بيرسي تاو وميكيسوني إضافة كبيرة للأهلي |خاص

أكد رمضان السيد نجم الأهلي السابق أن موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي نجح في إزالة النواقص التي واجهها خلال الفترة الماضية مشيرا الي ان تواجد بيرسي تاو وميكيسوني أضاف الكثير للأحمر.

وواجه صدي البلد رمضان السيد بتصريحات سابقة عن غياب الخطط والتكتيكات لموسيماني ورد قائلا : انا لا انتقد لمجرد النقد وإنما ننتقد أمور فنية كانت غير موجوده مع موسيماني طوال الفترة الماضية ولكن مباراة الأمس أمام الإسماعيلي ،ونجح الاهلي في سد الثغرات التي عاني منها طوال الفترة الماضية .

وأضاف : لعب موسيماني بطريقة جديدة الا ان الأهلي ظهر بشكل جيد وقوي وهناك تقارب بين الخطوط واستخلاص سريع للغاية للكرة وضغط وشرسة تسببت في زيادة غلة الاهداف للنادي الاهلي.

وبسؤاله هل وجد موسيماني ما يريده في ميكيسوني وبيرسي تاو قال رمضان السيد : بالفعل أضاف الثنائي الكثير للأهلي ولكن لن أحكم علي ميكيسوني الان وبالنسبة لـ بيرسي تاو فإنه لاعب رائع وقدم أداء رائع في أول مباراة له بعيدا عن تسجيله للأهداف أم لا .

وأكمل : الثنائي يمتلك القوة والسرعة العالية وبالتالي سيكون هناك منافسة شرسة مع حسين الشحات وطاهر ومحمد شريف وكل خط الهجوم كلا لإثبات نفسه ودخوله التشكيل الأساسي للمباراة علي عكس الموسم الماضي .

وأردف : الاسماعيلي لعب المباراة أمام الأهلي بشكل غريب يفوق قدارتهم وهو ما تسبب في خسارتهم بالنتيجة الكبيرة بجانب ان الاهلي اضاع الكثير من الفرص امام المرمي .

وأوضح : غياب طلعت يوسف عن دكة بدلاء الاسماعيلي بالطبع اثر عليهم بشكل سلبي لكن الخسارة في أول لقاء لا تعني نهاية العالم.

واختتم رمضان السيد نجم الأهلي السابق : الإسماعيلي مازال أمامه وقت للحصول علي التجانس والوصول للمستوي المطلوب في الدورى ولا نستطيع الحكم علي الفريق أو تجربة طلعب يوسف في الوقت الحالي .

طلعت يوسف

وغاب طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاسماعيلي عن المباراة امام الاهلي بسبب اصابته بفيروس كورونا وقاد المباراة عن طريق التواصل مع الجهاز الفني هاتفيا .

الأهلي يفوز علي الاسماعيلي برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي بأربعة اهداف مقابل لا شيء فى إطار مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز.

سجل للاهلي كل من علي معلول ، بيرسي تاو “ هدفين” ، احمد عبدالقادر