هاني تمام: هناك من يكذب على الله ورسوله بهذه الطريقة

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "من يتعمّد الكذب عليّ فليتبوّء مقعده من النار".

وأضاف تمام، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية dmc، إن هناك من يكذب على الله وسوله من خلال الفهم الخاطئ، حيث يتم فهم الآية الكريمة أو الحديث الشريف وفقًا للفهم الخاص.

وأكمل: هناك بعض الناس يتعمّدون تحري الكذب على النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم سواء في حفظ الحديث أو فهمه، حيث إنهم يقولون أحاديث عن النبي ويقومون بتفسيرها بصورة خاطئة.

وشدد على ضرورة فهم النص الشرعي وفقًا لضوابط علمية، مضيفا: "عندما يتم تحكيم الهوى في النص، يتم تفسيره بناءً على المزاج، وبالتالي لا يتم قبول التفسير العلمي".

وقال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مداخلة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الأربعاء مع برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية MBC مصر، فيها نوع من العتاب، لعدم تحري بعض الأشخاص الدقة عند نقل الأخبار.

وأضاف خالد الجندي، خلال لقائه على فضائية " دس ام سي" أنه يجب تحري الصدق في الإعلام، وعدم نقل الأخبار دون التأكد من حقيقة الأمر المنقول.



وأوضح أن قناة DMC أول من طبق معايير الجودة الإعلامية على الشاشة، مضيفًا أول ناس حاطين المنصب العلمي لكل واحد على الهواء مباشرة، ومكتفناش بده، لكن بنوه كمان لو الحلقة مش للفتوى، معاك حق يا سيادة الرئيس لازم نتحرى الحق في الرسالة الإعلامية التي سنسأل عنها يوم القيامة، والرئيس أشار إلى نقطة مهمة جدا تعني أن حفظ القرآن أمر مهم، لكن فهمه أمر هام جدا.