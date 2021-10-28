عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هاني تمام: هناك من يكذب على الله ورسوله بهذه الطريقة

هاني تمام
هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "من يتعمّد الكذب عليّ فليتبوّء مقعده من النار".

وأضاف تمام، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية dmc،  إن هناك من يكذب على الله وسوله من خلال الفهم الخاطئ، حيث يتم فهم الآية الكريمة أو الحديث الشريف وفقًا للفهم الخاص.

وأكمل: هناك بعض الناس يتعمّدون تحري الكذب على النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم سواء في حفظ الحديث أو فهمه، حيث إنهم يقولون أحاديث عن النبي ويقومون بتفسيرها بصورة خاطئة.

وشدد على ضرورة فهم النص الشرعي وفقًا لضوابط علمية، مضيفا: "عندما يتم تحكيم الهوى في النص، يتم تفسيره بناءً على المزاج، وبالتالي لا يتم قبول التفسير العلمي".

وقال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مداخلة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الأربعاء مع برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية MBC مصر، فيها نوع من العتاب، لعدم تحري بعض الأشخاص الدقة عند نقل الأخبار.

 

وأضاف خالد الجندي، خلال لقائه على فضائية " دس ام سي" أنه يجب تحري الصدق في الإعلام، وعدم نقل الأخبار دون التأكد من حقيقة الأمر المنقول.


وأوضح أن قناة DMC أول من طبق معايير الجودة الإعلامية على الشاشة، مضيفًا أول ناس حاطين المنصب العلمي لكل واحد على الهواء مباشرة، ومكتفناش بده، لكن بنوه كمان لو الحلقة مش للفتوى، معاك حق يا سيادة الرئيس لازم نتحرى الحق في الرسالة الإعلامية التي سنسأل عنها يوم القيامة، والرئيس أشار إلى نقطة مهمة جدا تعني أن حفظ القرآن أمر مهم، لكن فهمه أمر هام جدا. 

النبي الدراسات الإسلامية والعربية لعلهم يفقهون ضرورة فهم النص الشرعي خالد الجندي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ترشيحاتنا

لن يخلفني في منصبي.. شكوك رئيس وزراء إسرائيل تتصاعد بشأن لابيد والائتلاف

بدر بانون يحتفل بفوز الأهلي على الإسماعيلي بهذه الطريقة .. شاهد

قائد محاولة انقلاب فرنسا .. من هو اليميني المتطرف ريمي دايه ؟

رئيس البرلمان العربي يشيد بمستوى التقدم العلمي والتكنولوجي في إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

صلاة الجمعة غداً بالحسين .. أبو الفيوض قارئاً وأحمد الدسوقي مكي خطيباً

بسعر يبدأ من 2000 جنيه.. الإعلان الرسمي لسلسلة شاومي Redmi Note 11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

مصرع شخص وإصابة 12 إثر حادث مروري بالطريق الأوسطي بالجيزة

سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بعد قرار البنك المركزي بـ التثبيت

الأزمات تتوالى.. فيفا يقضي بتغريم الزمالك 2 مليون و700 ألف يورو

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

الاغتصاب الإلكتروني .. 5 علامات تدل على انتهاك عرض الفتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

فيديو

بعد تطليقه للبنانية فاتن موسى غيابيا.. نساء في حياة مصطفى فهمي.. فيديو

فيديوجراف.. إسلام برجر .. تصدر السوشيال ميديا بعدما كشفت خطيبته سره

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ