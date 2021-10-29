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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سائق ينقذ سيدة و ابنها قبل الإنتحار بثوان

صدى البلد

التوازن النفسي هو ما يدفعنا للاستمرار و التعايش مع المحيطين بنا في الحياة، وإذا اختل التوازن النفسي داخل أي إنسان يبدأ في التصرف في تصرفات و أفعال خارجة عن إرادته و لا يشعر بنفسه و هو يلقي بها في التهلكة.  


تداول رواد التواصل الإجتماعي في الصين مقطع فيديو صادم لسيدو طفلها كانا يسيران على جسر تشيوجانغ في الصين، و في لحظة و أخرى قامت السيدة بإحتضان طفلها و الاستعداد للقفز من فوق الجسر لإنهاء حياتهما . 

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وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن  أحد السائقين في الصين تمكن من إنقاذ سيدة تبدو في العقد الثالث من عمرها و طفلها بالغ من العمر 6 سنوات من الموت المحقق قبل قفزها من أعلى جسر شاهق لإنهاء حياتها . 


ادرك سائق الحافلة أن السيدة تسعى لإنهاء حياتها جحينما رآها تتحرك بطريقة غريبة أثناء سيرها بجانب سور الجسر و كأنها تستعد للقفز، و في لحظة ما قامت بإحتضان طفلها و استعدت للقفز من ارتفاع شاهق للإنتحار .

 
جدير بالذكر أن سائق الحافلة كان يتابع السيدة قبل أن تستعد للقفز بدقائق، و تسائل عن سبب وجودها بمفردها في ذلك المكان الهادئ و الشاهق، و بين لحظة و آخرى رأى السيدة و هي تحاول القفز من فوق الجسر  و لكنه تدخل في الوقت المناسب و قام بإنقاذهها هي و الطفل. 

https://www.youtube.com/watch?v=3QRtN-eAQKs

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