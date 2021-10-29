سائق ينقذ سيدة و ابنها قبل الإنتحار بثوان

التوازن النفسي هو ما يدفعنا للاستمرار و التعايش مع المحيطين بنا في الحياة، وإذا اختل التوازن النفسي داخل أي إنسان يبدأ في التصرف في تصرفات و أفعال خارجة عن إرادته و لا يشعر بنفسه و هو يلقي بها في التهلكة.



تداول رواد التواصل الإجتماعي في الصين مقطع فيديو صادم لسيدو طفلها كانا يسيران على جسر تشيوجانغ في الصين، و في لحظة و أخرى قامت السيدة بإحتضان طفلها و الاستعداد للقفز من فوق الجسر لإنهاء حياتهما .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن أحد السائقين في الصين تمكن من إنقاذ سيدة تبدو في العقد الثالث من عمرها و طفلها بالغ من العمر 6 سنوات من الموت المحقق قبل قفزها من أعلى جسر شاهق لإنهاء حياتها .



ادرك سائق الحافلة أن السيدة تسعى لإنهاء حياتها جحينما رآها تتحرك بطريقة غريبة أثناء سيرها بجانب سور الجسر و كأنها تستعد للقفز، و في لحظة ما قامت بإحتضان طفلها و استعدت للقفز من ارتفاع شاهق للإنتحار .



جدير بالذكر أن سائق الحافلة كان يتابع السيدة قبل أن تستعد للقفز بدقائق، و تسائل عن سبب وجودها بمفردها في ذلك المكان الهادئ و الشاهق، و بين لحظة و آخرى رأى السيدة و هي تحاول القفز من فوق الجسر و لكنه تدخل في الوقت المناسب و قام بإنقاذهها هي و الطفل.

https://www.youtube.com/watch?v=3QRtN-eAQKs