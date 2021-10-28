فحص 15 مليون طالب.. تفاصيل مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا بين طلبة المدارس..فيديو

كشف الدكتور تامر سمير ، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن امراض الانيميا والتقزم بين طلاب المدارس، تفاصيل المبادرة.



وقال تامر سمير في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز “، إن المبادرة تستهدف القضاء على أمراض سوء التغذية للاطفال، مضيفا:” نستهدف الأطفال من الصف الاول وحتى السادس الابتدائي”.

وأضاف تامر سمير :" نستهدف فحص 15 مليون طالب في المدارس ولدينا 2400 فريق يعمل في جميع محافظات الجمهورية لفحص الطلاب ".

وتابع تامر سمير :" نقوم بعملية الفحص للطلاب وفي حالة اكتشاف حالة تعاني من السمنة او الانيميا يتم توجيه الطالب لأقرب عيادة تأمين صحي لتلقي العلاج وإعادة فحص الطالب بشكل كامل ويتم وضع برنامج علاجي ملائم وستلقى العلاج بالمجان ".

وأكمل تامر سمير :" بدانا عملية الفحص الطبي بالفعل وتم الانتهاء من فحص 2.2 مليون طالب حتى الآن "، مضيفا:" اعمال المبادرة مستمرة لحين الانتهاء من فحص عدد الطلاب المستهدف ".