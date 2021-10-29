مخلوقات ميتة على طول هذا الشاطئ .. ما السبب ؟

عثر مسئولو الحياة البحرية في شمال شرق بريطانيا على كائنات بحرية ميتة على طول أحد الشواطئ البريطانية في ذلك المكان بدون أي أسباب مما يدعو للقلق على الحياة البحرية في ذلك المكان .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن مجموعة من مسئولي الحياة البحرية قاموا بمعاينة شاطئ بشمال شرق بريطانيا، ليجدوا حيوانات بحرية و قشريات مجمودة بطول الشاطئ ميتة و متحللة .



قال أحد المسئولين، أن الأمر مثير للغرابة و القلق، فإن ذلك المكان لطالما كان نظيفا و مليئا بالمخلوقات البحرية المختلفة و لا يوجد سبب لنفوق هذا الكم الهائل من تلك الحيوانات و استقرارها على الشاطئ .

و بحسب ما نشرته الصحيفة، فإن الأشخاص الذين زاروا المكان لإستكشاف سبب نفوق تلك المخلوقات البحرية، أكدوا أن المكان رائحته كريهه و ذلك بسبب موت و تحلل الحيوانات المائية على الشاطئ و انطلاق روائح كريهه منها .

جدير بالذكر أن المجموعة الاستكشافية التي زارت المكان تعغمل حاليتا على كشف أسباب نفوق الحيوانات البحرية في ذلك المكان، و لكنها لم تجد سببا علميا حتى الآن