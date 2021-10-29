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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عنكبوت ضخم ذو أرجل تكسوها فراء يثير ضجة على انستجرام

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم لعنكبوت ضخم هاجم منزلا في توباجو، و اصيب سكان المنزل بحالة من الذعر و الرعب بعد اكتشافهم لذلك المخلوق في غرفة نوم الأطفال . 


وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن سيدة قامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور " إنستجرام"، ظهر خلاله عنكبوت ضخم حجمه ليس كالحجم المعتاد الذي نراه و تكسوه الفراء . 

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يظهر في الفيديو بشكل واضح العنكبوت و هو يقف في الأعلى بأحد أركان الغرفة و كأنه خائفا من الأشخاص المحيطين به بنفس الدرجة التي يخافون بها منه  . 


يظهر في الفيديو شكل العنكبوت، فإن لديه أقداما طويلة ليست كالعناكب المعتادة تناسبا مع حجمه الكبير، و بالإضافة إلى حجمه الضخم في الفراء تكسو العنكبوت بشكل كامل 
جدير بالذكر أن الفيديو نال نسبة مشاهدة عالية و كبيرة من رواد تيك توك، و إنستجرام، و نصح المستخدمين أصحاب المنزل فتح النوافذ ليتمكن من الهروب و ترك المكان و ذلك بعد حدوث نفس الواقعة منذ شهور و قال سكان المنزل بأن العنكبوت الضخم هرب من المكان بتلك الطريقة . 
 

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