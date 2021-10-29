عنكبوت ضخم ذو أرجل تكسوها فراء يثير ضجة على انستجرام

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم لعنكبوت ضخم هاجم منزلا في توباجو، و اصيب سكان المنزل بحالة من الذعر و الرعب بعد اكتشافهم لذلك المخلوق في غرفة نوم الأطفال .



وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن سيدة قامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور " إنستجرام"، ظهر خلاله عنكبوت ضخم حجمه ليس كالحجم المعتاد الذي نراه و تكسوه الفراء .



يظهر في الفيديو بشكل واضح العنكبوت و هو يقف في الأعلى بأحد أركان الغرفة و كأنه خائفا من الأشخاص المحيطين به بنفس الدرجة التي يخافون بها منه .



يظهر في الفيديو شكل العنكبوت، فإن لديه أقداما طويلة ليست كالعناكب المعتادة تناسبا مع حجمه الكبير، و بالإضافة إلى حجمه الضخم في الفراء تكسو العنكبوت بشكل كامل

جدير بالذكر أن الفيديو نال نسبة مشاهدة عالية و كبيرة من رواد تيك توك، و إنستجرام، و نصح المستخدمين أصحاب المنزل فتح النوافذ ليتمكن من الهروب و ترك المكان و ذلك بعد حدوث نفس الواقعة منذ شهور و قال سكان المنزل بأن العنكبوت الضخم هرب من المكان بتلك الطريقة .



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