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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وقع في شر أعماله.. زوج يشاهد صورا غير لائقة أمام زوجته

صدى البلد

نشرت سيدة صور عبر حسابها على إنستجرام اثارت ضجة على وسائل التواصل الإجتماعي بعد ان اكتشفت سيدة أن زوجها يشاهد صورا غير لائقة عبر الانترنت اثناء جلوسه بجانبها . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن سيدة قامت بإلتقاط صورة لها أثناء جلوسها في الوجه المقابل لزوجها و وضعت بين أصابع قدميها مرآه لتقوم بالتلصص على زوجها أثناء جلوسه أمامها . 

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و بحسب ما نشرت السيدة فإنها اكتشفت ان زوجها يشاهد صور لنساء بملابس غير لائقة عبر الانترنت و استغل فرصة انشغال زوجته عنه و لكنه لم يعلم أنها تراقبه عن كثب و تعلم ماذا يفعل . 
كانت المفاجأة للزوج حينما رآى المرآه في قدم زوجته التي كانت تجلس في الإتجاه العكسي له، و اكتشف أنها كانت ترى كل ما كان يشاهده في الهاتف و ذلك بسبب إنعاكس الرؤية عن طريق المرآه، و لكن حينما واجهته الزوجة أكد ان كان يشاهد أحدث ماركات السيارات .
جدير بالذكر أن السيدة نالت تعاطف و دعم رواد التواصل الإجتماعي و كان موقف الزوج سيئ للغاية بعد إنتشار الصور، و اتفق الرواد أن الزوج كان ضحية ذكاء زوجته . 
 

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