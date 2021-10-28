خالد ميري: محمد صلاح عنوان للأمل والحياة.. فيديو

قال الإعلامي خالد ميري، إن محمد صلاح كان نجم مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، مؤكدا أن صلاح بمثابة عنوان للأمل والحياة ويفتح بابا أمام الشباب ليعملوا من أجل استكمال حلمهم.

وأضاف خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، أن محمد صلاح بدأ حلمه من مركز بسيون وانضم للمقاولون العرب حتى نجح في الوصول لليفربول.

وتابع خالد ميري، أن محمد صلاح أصبح الآن مرشحا لأفضل لاعب في العالم، مؤكدا أنه يقدم أداء متميزا خلال الفترات الأخيرة.

وأشار مقدم برنامج “كلمة السر” إلى ان كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم، لم يقدم أي شئ، وكان يستحق الطرد خلال المباراة الأخيرة.