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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي مساكن بحوث سخا يستغيثون بمحافظ كفر الشيخ بسبب «قاعة أفراح»

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

طالب أهالي حي مساكن البحوث بيها بمدينة كفر الشيخ، بتدخل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ حل مشكلة قاعة الأفراح الملاصقة للمساكن والمستأجرة من محطة البحوث لما تسببه من إزعاج وضوضاء للأهالي.

وقال عمرو الجبالي، من أبناء الحي، وفقاً للشكوى التي أرسلها، نتضرر من قاعة الأفراح الملاصقة لمساكن البحوث والمؤجرة من محطة  البحوث بسخا التي تمارس عملها منذ عدة أشهر بدون ترخيص - على حد قوله على أن القاعة مؤجرة من جهة حكومية. 

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وأضاف، قمنا مراراً وتكراراً بالشكوى لإدارة القاعة وكذلك المسئولين بمحطة البحوث الزراعية وإبلاغ شرطة النجدة وقسم أول كفر الشيخ المتخصصين بفحص بلاغات الإزعاج المفروض من الجهات الحكومية ولكن دون جدوى.

 

وطالب «الجبالي»، نيابة عن الأهالي، بتدخل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ باتخاذ اللازم قانوناً حيال ذلك لافتاً إلى أن قاعة الأفراح محل الشكوى تفتقد شروط الترخيص كونها ملاصقة للكتلة السكنية وشروط الحماية المدنية المنصوص عليها قانوناً.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الجهات الحكومية جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين

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