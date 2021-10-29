ابداعات الفريق .. عضو "واما" يرقص على مسرح منى الشاذلي.. فيديو

حل أعضاء فريق واما، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي ".
وشارك فريق واما، في تحدي أسئلة وجهتها لهم الإعلامية منى الشاذلي ، وظهرت إبداعات فريق واما في إجابات الأسئلة .
وقام نادر حمدي أحد أعضاء فريق واما، بتأدية رقصة مايكل جاكسون على مسرح معكم تنفيذا لطلب الإعلامية منى الشاذلي .
وظهرت مواهب أعضاء فريق واما بتأليف كلمات اغاني مختلفة سواء كانت كلمات خليجية او كلمات مهرجان او فلكلور .
وقدم فريق واما عروضا استعراضية أثناء تأدية الوانا مختلفة من الأغاني التي طلبتها منهم الإعلامية منى الشاذلي في الفقرة الترفيهية .