فريق واما يشعل استوديو منى الشاذلي بأغنية "وعجيب عجيب أها أها".. فيديو

حلّ أعضاء فريق واما، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة "سي بي سي ".



وقدم أعضاء الفريق العديد من الأغاني الشعبية، والتي قوبلت بالتصفيق من قبل الجمهور.

وأشعل أعضاء الفريق استوديو منى الشاذلي، بأغنية "وعجيب عجيب أها أها"، على الهواء مباشرة.



وظهرت مواهب أعضاء فريق واما بتأليف كلمات أغان مختلفة سواء كانت كلمات خليجية أو كلمات مهرجان أو فلكلور .

وقدم فريق واما عروضا استعراضية أثناء تأدية ألوان مختلفة من الأغاني التي طلبتها منهم الإعلامية منى الشاذلي في الفقرة الترفيهية .