نابولي يفوز على بولونيا 3-0 في الدوري الإيطالي

فاز فريق نابولي على ضيفه بولونيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح الإسباني فابيان رويز التسجيل لـ نابولي في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله لورينزو إنسيني الهدف الثاني لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 62 نجح إنسيني في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لنابولي من ضربة جزاء أيضًا، مؤمنًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

فوز نابولي مكنهم من استعادة الصدارة برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.