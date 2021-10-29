أخبار التوك شو.. مستشار الرئيس: لا حالات وبائية في المدارس أو الجامعات تمنع استكمال الدراسة.. وتوقعات الأرصاد الجوية بـ الطقس الأيام المقبلة

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مستشار الرئيس: لا حالات وبائية في المدارس أو الجامعات تمنع استكمال الدراسة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لم يتم رصد أي حالات وبائية في المدارس أو الجامعات حتى الآن تمنع استكمال الدراسة.

خالد الصاوي بعد ظهوره على كرسي متحرك: ربنا هيقف معايا.. تفاصيل

قال الفنان خالد الصاوي، إنه سعيد جدا بالخروج على الهواء والتحدث إلى الجمهور.

سقوط أمطار وعدم استقرار.. توقعات الأرصاد الجوية بـ الطقس الأيام المقبلة.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا بالنصف الثاني من فصل الخريف، وأكتوبر لم يشهد تغيرات مناخية شديدة هذا العام، موضحا أن نوفمبر وديسمبر ضمن فصل الخريف.



ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة تضع في الحسبان احتمالية انهيار السد الإثيوبي، حتى إذا كان هذا الاحتمال واحد في المليون، مشيرًا إلى أن مفيض توشكى يعتبر جزء من بحيرة ناصر، ومرتبط بتصريف أي كمية مياه زائدة عن سعة بحيرة ناصر.



تامر أمين: محمد صلاح لن يفوز بجائزة الكرة الذهبية

قال الإعلامي تامر أمين، إن محمد صلاح لن يفوز بجائزة بـ «الكرة الذهبية» كأفضل لاعب هذا العام، موضحا أن محمد صلاح مستواه يؤهله أن يكون أفضل لاعب بالفعل هذا العام، ولكن السبب هو أن التصويت على المسابقة انتهى.



لا يوجد مقارنة.. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعدد مميزات مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

علق طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، قائلا: إن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون الخطوة الأولى في التطبيق الفعلي للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



هل الزواج سيكون برخصة ؟.. مستشار المفتي يجيب ..فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن رخصة الزواج مجرد اقتراح، مؤكدا أنه مجرد اقتراح لمواجهة حالات الطلاق الكبيرة.

التموين : نتحمل 3 جنيهات من سعر الزيت ونستورد 95% منه ..فيديو

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أن مصر تستهلك قرابة 70 ألف طن من زيت التموين شهريا.



مصطفى بكري: القيادة يمكنها إقرار قانون الطوارئ في هذه الحالات |فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أنه لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد، مؤكدا أن الحصانة للشعب وليس لأى نائب أن يمارس سلطات ضد الشعب باسم الحصانة.