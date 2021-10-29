وزير قطاع الأعمال: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملفات الوزارة بشكل دوري.. ونشارك في حياة كريمة بـ 10 مليارات جنيه

وزير قطاع الأعمال:

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملفات الوزارة بشكل دوري

شركات الغزل والنسيج ستعود خلال عامين بمكاسب تتعدى الـ 2 أو 3 مليارات جنيه

يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

بإذن الله هنرجع ملوك القطن في العالم من تاني

سعر القطن العام الماضي كان 2000 جنيه والآن يصل لـ 6 آلاف

نشارك في حياة كريمة بـ 10 مليارات جنيه.. وإعادة هيكلة اتحاد الصناعات حلمي

لنادي غزل المحلة..هشام توفيق : بإذن الله نقدر نصدر أكتر من محمد صلاح.

حل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ضيفا ببرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، وكشف عن العديد من الأسرار الهامة.

منها تطوير القطن المصري وأن شركات الغزل والنسيج ستعود خلال عامين بمكاسب كبيرة

وكشف عن موعد إنتاج السيارات الكهربائية إضافة إلى أن إعادة هيكلة اتحاد الصناعات حلمه الكبير

وإليكم أبرز التصريحات.

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع ملفات قطاع الأعمال بشكل دوري، مؤكدا أنه دائما ما يقول “لو في أي حاجة واقفة ارجعلي على طول”.

وأضاف هشام توفيق، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه كان لا بد من تعديل مسار القطاع العام بسبب سوء الإدارة والعمالة الزائدة.

وتابع هشام توفيق، أنه لدينا مشاكل في متطلبات التصنيع الجيد للأدوية، مؤكدا أنه يوجد ملاحظات من وزارة الصحة ومن المستوردين من الخارج، مؤكدا أنه قمنا بعمل دراسة لتلافي تلك الأخطاء والعمل على التصنيع الجيد.

تحول قبلة إنتاج المواد الخام إلى الهند والصين

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن العالم كله شهد خلال العقدين الماضيين تحول قبلة إنتاج المواد الخام إلى الهند والصين، مؤكدا أنه سنقوم بالتركيز على المواد الخام للأدوية في التعاون مع الشريك الهندي.

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إننا زرعنا 218 ألف فدان قطن قصير التيلة بشرق العوينات، مؤكدا أن النتائج كانت مبشرة.

وأضاف توفيق، أن أكبر مصنع غزل في العالم سيقام في المحلة ، مشيرا إلى أنه سيحتوي على 184 ألف مردن بأحدث الماكينات الأوروبية.

وتابع أن شركات الغزل والنسيج ستعود خلال عامين أو ثلاثة بمكاسب تتعدى الـ 2 أو 3 مليارات جنيه.

تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن عملية التطوير تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية الحالية التي تتراوح بين 35-37 ألف طن، لتصل إلى 188 ألف طن باستخدام القطن طويل التيلة، فضلا عن زيادة الغزل والنسيج خاصة وأنه يتم غزل 25% من القطن المصري فقط؛ بينما يتم تصدير الباقي في صورة قطن شعر.

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن السيارة الكهربائية المصرية ستكون موجودة بنهاية العام القادم، مؤكدا أنه جار العمل على الإنتهاء من تنفيذ المشروع في الموعد المحدد.

وأضاف هشام توفيق أنه جار تحديد حقوق العمال في الحديد والصلب بواسطة لجنة وبمجرد الانتهاء سوف يتم الصرف.

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن عمر أفندي وصيدناوي وغيرهما من الشركات يشارك فيها القطاع الخاص، مؤكدا أنها تحقق أرباحا و"بيكسبوا".

وأضاف توفيق، أن سعر القطن العام الماضي كان 2000 جنيه والآن وصل الى 5 أو 6 آلاف جنيه.

وتابع الوزير، أن الفلاح حصل على أرباح جيدة من خلال سعر القطن.

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه لدينا مشروعات في إعادة إعمار العراق ونشارك في حياة كريمة بحوالي 10 مليارات جنيه.

وأضاف هشام توفيق ، أنه لدي حلم بإعادة هيكلة اتحاد الصناعات ليكون فاعل أكثر في تخطيط الصناعة.

وتابع هشام توفيق، أن الوزارة تطور حاليا ثلثي محالج القطن المتواجدة بمصر، معلقا “بإذن الله هنرجع ملوك القطن طويل التيلة تاني، بفضل إجراءات التطوير المتخذة”.

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تعاقدنا مع أكاديمية بولندية لتدريب المدربين، في نادي غزل المحلة ، معلقا “بأذن الله نصدر أكثر من محمد صلاح”.

وأضاف هشام توفيق، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن العلامة التجارية، نبت أصلها “ألهة النسيج المصري”، وكانت تعيش في المحلة.

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تطور حاليا ثلثي محالج القطن المتواجدة بمصر، معلقا “بإذن الله هنرجع ملوك القطن طويل التيلة تاني، بفضل إجراءات التطوير المتخذة”.