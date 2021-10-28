نشرة العالم| فيسبوك تغير اسمها وتوضح الأسباب.. البرهان يرشح حمدوك لرئاسة الوزراء.. دواء رخيص وفعال لعلاج كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"

أعلن المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، اليوم الخميس، أن الشركة تعتزم تغيير اسمها إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم.

وقال زوكربيرج خلال مؤتمر صحفي: "ابتداء من اليوم سيُطلق علينا اسم ميتا".

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشري الإصابات والوفيات بعدوى فيروس كورونا حول العالم لأول مرة منذ شهرين، مؤكدة أن الجائحة لا تزال بعيدة عن الانتهاء.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس، قال المدير العام للصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "الحصيلة العامة لحالات الإصابات والوفاة بـ فيروس كورونا تزداد حاليا لأول مرة منذ شهرين".

وأوضح جيبريسوس أن "الارتفاع الحالي في أوروبا يتفوق على مستويات الانخفاض في المناطق الأخرى.

مفاجأة.. اكتشاف عالم خفي جديد داخل كوكب الأرض

كشف بحث جديد أن "لُب كوكب الأرض" ليس بالجسم الصلب، بل يتراوح من المعدن الصلب إلى شبه اللين إلى المعدن السائل.

فيما قالت جيسيكا إيرفينج، عالمة الزلازل في جامعة بريستول في إنجلترا، وفق ما نقله موقع "لايف سينس": "كلما نظرنا إليها، أدركنا أنها ليست نقطة مملة من الحديد، نحن نجد عالما مخفيا جديدا بالكامل."

وكان على مدى أكثر من نصف قرن، اعتقد المجتمع العلمي أن اللب الداخلي للأرض عبارة عن كرة صلبة من سبيكة حديد مضغوطة محاطة بنواة خارجية سائلة.

البرهان: عبدالله حمدوك المرشح الأول لرئاسة مجلس الوزراء السوداني

قال القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن عبدالله حمدوك، هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء السوداني، رغم تحفظه، في تصريح غريب.

وأضاف البرهان: "عبدالله حمدوك كان متفقًا معنا على عدم قابلية أوضاع ما قبل التصحيح للاستمرار لكن أطرافًا تدخلت وأفسدت هذا التوافق".

وقع عقدا مع الشيطان لقتل النساء.. السجن 35 عامًا لمراهق بريطاني

اعتقل مراهق بريطاني قتل امرأتين في حديقة بـ لندن، في إطار اتفاق قال إنه أبرمه مع قوى شيطانية لقتل النساء كل 6 أشهر مقابل الفوز في يانصيب.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، قتل دانيال حسين، البالغ من العمر 19 عاما، ببا هنري “46 عاما”، ونيكول سمالمان “27 عاما”، خلال هجوم وحشي في حديقة ريفية بشمال غرب لندن، في يونيو من العام الماضي.

ونفذ حسين جرائم القتل هذه للوفاء بـ العقد الذي وقعه بدمه مع الشيطان، واعدا بـ أداء 6 ضحايا على الأقل كل 6 أشهر، طالما هو حر وقادر جسديا.

بسبب أزمة الصيد.. بريطانيا تستدعي السفير الفرنسي

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، استدعاء السفير الفرنسي لدى لندن، وذلك على خلفية الأزمة بين البلدين بشأن مناطق الصيد.

ووجهت فرنسا، رسالة تحذير إلى بريطانيا على خلفية تصاعد أزمة الصيد بين البلدين، مؤكدة أنها ستستخدم القوة وفرض العقوبات التي تؤثر على إمدادات الطاقة إلى بريطانيا.

الكوكب يتجه نحو كارثة.. العالم ينهار في مواجهة تغير المناخ

لاتزال أزمة المناخ تهدد العالم مع زيارة نسبة غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن تغير المناخ، ووجدت دراسة أجرتها خمس هيئات صديقة للبيئة أن المجتمع الدولي فشل في اتخاذ الخطوات اللازمة، لتجنب العواقب الكارثية لأزمة المناخ، وأظهرت انحراف العالم عن المسار الصحيح في محاولاته للحد من التغير المناخي الكارثي.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، أكدت الدراسة أنه لم يحدث تغير كافٍ في 40 مجالًا مختلفًا تشمل قطاع الطاقة والصناعة الثقيلة والزراعة والنقل والتمويل والتكنولوجيا، لتجنب ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية.



بسبب اعتداءات جنسية.. القبض علي 3 أشخاص في جازان بالسعودية

نجحت شرطة منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية في القبض على 3 أشخاص تورطوا في ارتكاب جرائم ابتزاز واعتداء جنسي.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها أن الجناة هم مواطن ومخالفان لأمن الحدود من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر.

ولفتت إلى أنه جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية حيث تمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

دراسة جديدة.. دواء متوفر ورخيص يقلل من أعراض فيروس كورونا الحادة

قال باحثون في المجال الصحي، إن مضادات الاكتئاب رخيصة الثمن والمتوفرة، قد تقلل من خطر الإصابة بأعراض حادة من وباء فيروس كورونا، بنسبة تقترب من الثلث في الأشخاص المعرضين لخطر كبير.

ووفقا لشبكة سي إن إن، أظهرت تجربة أجريت على حوالي 1500 مريض في البرازيل أن أولئك الذين تناولوا الدواء، المعروف باسم فلوفوكسامين، كانوا أقل عرضة للتطور إلى مرض حاد والدخول إلي المستشفى.

ويعرف الدواء الذي يباع تحت الاسم التجاري باسم Luvox، هو مثبط انتقائي لاسترداد السيروتونين (SSRI) يستخدم غالبًا لعلاج اضطراب الوسواس القهري (OCD) والاكتئاب.