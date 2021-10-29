سباح المانش: سعيد بالقوانين والقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي لذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

قال محمد الحسيني، سباح المانش من ذوي الاحتياجات الخاصة "متلازمة داون"، إنه سعيد وفرحان بتكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن الرئيس أصدر العديد من القرارات والقوانين لذوي الهمم.

وأضاف محمد الحسيني خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه سعيد بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي والخاصة بذوي الهمم، مثل قرارات الدمج في الدراسة والعمل وغير ذلك، وكذلك بالعام المخصص لهم.

وتابع، أنه يعمل في وزارة الشباب والرياضة، كمنسق ومذيع لاحتياجات ذوي القدرات الخاصة، ويقدم برنامج يتحدث عن النماذج المشرفة التي واجهت تحديات كبيرة في حياتها مع الإعاقة.