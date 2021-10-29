من محو الأمية للدكتوراه.. برنامج سهرانين يكرم الدكتور محمد كيلاني



قال الدكتور محمد كيلانى، الحاصل على الدكتوراه في النحو، إنه ولد طبيعيا ولكنه إصيب بشلل الأطفال وهو بعمر العام والنصف، متابعا: والدي كان مكوجي وقرر عدم إلحاقي بالمدرسة بسبب الإعاقة".



وأضاف خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان "أمير كرارة":" بدأت في تعلم القراءة والكتابة في المنزل عن طريق أخواتي، ومن ثم حصل على تأهيل مهني، ثم تم تعيينى في الحكومة حاجة زى الدادة".

وأشار إلى أنه عمل بالأرشيف ومن ثم حصل على شهادة محو الأمية، وذلك لتحسين المستوى الوظيفي، متابعا: جبت مجموع كويس في الإعدادية ودخلت الثانوية العامة وبعدها دخلت كلية دار العلوم نتيجة التنسيق والإعاقة.

وأوضح: واجهتني مشكلة خلال الدراسة بالجامعة، وهي عدم وجود أسانسير، ولكني تلغبت على تلك الأزمة بمساعدة زملائي، مسترسلا: حصلت على الماجيستير في النحو.

ولفت إلى أنه حصل على جائزة التفوق العلم من كلية دار العلوم، منوها بأنه يشارك في إعداد أضخم معجم للغة العربية.

وأهدى برنامج "سهرانين" الدكتور محمد الكيلاني سيارة لتسهيل حركته.