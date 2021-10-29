بدأت في سن 3 سنوات.. عمر عصر: اتولدت في عائلة محاطة بتنس الطاولة.. فيديو

قال عمر عصر لاعب منتخب مصر في تنس الطاولة، إنه والده كان مدربا لتنس الطاولة، معقبا: "والدي كان مدرب تنس طاولة وعمي كان مدربا أيضا ومحاضرا لتنس الطاولة".



وأضاف "عصر"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "اتولدت لقيت عائلتي محاطة بتنس الطاولة وبتحب اللعبة جدا"، متابعا: "بدأت أنا واخي خالد في مشاركة والدي للشغل، وبدأ حب اللعبة في سن صغير من 3 سنوات".



وأوضح: "اللعبة بسيطة ومحفزة، والتحدي فيها كبير جدا"، لافتا: "نادي دسوق بالنسبة لي كان نقلة وحظ كبير في بدايتي لأن نادي دسوق من أكثر الأندية المشهورة في تنس الطاولة"، مردفا أنه بعد ذلك أتيحت له الفرصة بالاختيار بين الأهلي والزمالك أو أندية من إسكندرية.



وأشار عمر عصر، إلى أنه كان سعيدا بمتابعة الجماهير المصرية بشغف كبير لمبارياته في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، فضلا عن البعثة المصرية التي كانت حريصة على متابعة مبارياته وتحفيزه بحماس كبير.

