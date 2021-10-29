بلينكن يبحث المبادرات الدفاعية وأمن الاتحاد الأوروبي مع لودريان

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان المبادرات في مجال الدفاع وأمن الاتحاد الأوروبي.

وأشار بيان للخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إلى أن الوزيرين بحثا تعزيز التعاون، بما في ذلك في منطقة المحيطين الهادي والهندي، وكذلك "الناتو وأمن الاتحاد الأوروبي والمبادرات في مجال الدفاع".

ويأتي ذلك عشية الاجتماع المتوقع بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في روما يوم الجمعة.

وكان البيت الأبيض قال في بيان له إن بايدن وماكرون بحثا في محادثات هاتفية سبل تعزيز الدفاع في أوروبا.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيسين استعرضا الجهود المستمرة التي تبذلها فرق البلدين لدعم الاستقرار والأمن في منطقة الساحل وتعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما بحثا الجهود المبذولة لتمكين دفاع أوروبي أقوى وأكثر قدرة مع ضمان التكامل مع الناتو.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أشار إلى الزيارة التي قام بها نائب الرئيس هاريس في نوفمبر إلى باريس باعتبارها فرصة رئيسية لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا بشأن مجموعة من التحديات العالمية.