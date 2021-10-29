نجل الفنان سامي مغاوري: مبعرفش ألاحق على إفيهات بابا .. فيديو

قال الفنان كريم سامي مغاوري، إن القراءة وراثة من والده وجده، لافتاً إلى أن أغلبية فسحه مع والده كانت مشاهدة العروض المسرحية.

وأضاف كريم مغاوري، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أنه دائما يسير بمقولة "أعرف كل شيء عن شيء، وشيء عن كل شيء.

وتابع نجل الفنان سامي مغاوري: مبعرفش ألاحق على افيهات بابا، وأتمنى الناس تحبني زيه، لافتاً إلى أنه تربى في المسرح المدرسي، متمنيا من المسؤولين أن يعود من جديد بشكل أكبر.

وأشار إلى أن أغلب الفنانين الشباب لا يحبون القراءة، مؤكدا أن القراءة تفيد الفنان كثيراً في عمله، مضيفا: أنا بتعلم وبشتغل حاجات كتير عشان لما أمارسها في التمثيل مبقاش بعملها بالشبه.