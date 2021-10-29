أيمن نصري : مصر تمضي في تطوير حالة السجون دون الانتباه للمؤسسات المشبوهة

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجينيف، إن تطوير ملف السجناء من ضمن 372 توصية طلبوا من الدولة ، وذلك في إطار حقوق الإنسان، متابعا: الدولة تسعى إلى تحسين أوضاع السجناء المعيشية والصحية.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الدولة المصرية تنفذ عملية تطوير شاملة في إعادة هيكلة المنظومة العقابية وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منوها بأن الدولة المصرية تعمل على توفير الدعم للسجناء، وذلك من أجل تطويرهم ودمجهم مع المجتمع.

وأضاف أن الدولة المصرية تمضي في تطوير وتحديث حالة السجون طوعيا دون الانتباه للاتهامات المستمرة من بعض المؤسسات المشبوهة، منوها بأن مصر أصبحت تقوم بخطوات سريعة لتطوير ملف حقوق الإنسان على أرضها.

ولفت إلى أن المنظمات الحقوقية المشبوهة لم ولن تعلق على التطوير الملموس في حالة حقوق الإنسان بمصر، لأنها تحمل توجهات سياسية.

