الفائزة بجائزة المجتمع الدولي للعمارة: كان هدفي تقليل نسبة الفقر في مصر.. فيديو

علقت المهندسة ندى مقبول، الفائزة بجائزة المجتمع الدولي للعمارة، على فوزها بالجائزة قائله،: "كان أول هدف بالنسبة لي أني أقلل نسبة الفقر في مصر".

وأضافت "مقبول"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أن جائزة المجتمع الدولي للعمارة جائزة دولية، وتسلط الضوء على المشاريع التي تلهم المعماريين، لافتة: "أنا فزت بالدورة 38".

وتابعت: "انا عملت بحث لمشروع التخرج وعرفت إن محافظة أسيوط فيها أكبر نسبة فقر وقولت ليه ما نقدرش نستغل حاجة لتوفر دخل ثابت للعائلات الفقيرة في أسيوط"، موضحه: "أسيوط طبيعتها مختلفة وحاولت استخدام مواد تكون مفيدة للبيئة وكمان توفر الطاقة ومن أهم الأسباب التي تقوم عليها مثل هذه المسابقات أن نستخدم مواد غير مضرة بالبيئة".

وأشارت: "كان أول هدف بالنسبة لى أنى أقلل نسبة الفقر في مصر وان أساعد السيدات وخصوصا في الصعيد وكمان ان العالم يعرف التراث المصري ويكون معروف أكثر في العالم كله وحاولت انى أجمع بين الأهداف الثلاثة".