العربية اسمها شيماء .. فريق واما يتحدثون عن ذكرياتهم

قال الفنان أحمد فهمي، أحد أفراد فريق واما، إن صديقة محمد نور هو كان أكثرهم تعلقا بالفتيات، وذلك لامتلاكه سيارة، متابعا: "كان عندنا 17 سنة ومحمد معاه عربية وكنا بننزل نلف بيها في جامعة الدول".

وأضاف "أحمد الشامي"، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة "سي بي سي"، :" أول عربية اشتريتها كانت بـ 5 آلاف..وكان لونها أبيض وقررت تغيير لونها للأزرق باستخدام "البويا" ".



وأوضح :" أطلقت عليها اسم شيماء، متابعا:" كانت معروفة وسط أصحابي والمعهد بـ اسم شيماء"، متابعا:" سميتها شيماء لأني حسيت إن ده اسمها كده".