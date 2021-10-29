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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"جمال الغندور" عن إمكانية إسناد لقاء القمة لحكام أجانب: عودة للخلف

صدى البلد

أكد جمال الغندور ، رئيس لجنة الحكام الأسبق باتحاد الكرة ، أن إسناد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لحكام مصريين يمنح التحكيم ثقة أكبر من جانب مسؤولي باقي أندية الدوري.


وأوضح الغندور عبر برنامج البريمو بقناة TEN أن إدارة هذه المباراة بصافرة أجنبية يعطي شعوراً سلبياً للتحكيم مؤكداً أن هناك أمر غير موجود على أرض الواقع وهو صدور قرار وزاري بتعيين حكام أجانب لمباريات القمة ولم تظهر يوماً للرأي العام.

وأشار إلى أن التحكيم المصري أثبت نجاحه في لقائي القمة بالدوري بالموسم الماضي وخاصة في ظل مستوى محمود البنا وأمين عمر الرائع خلال اللقاءين وبالتالي ليس طبيعياً أن يعود الأمر للخلف مرة آخرى ويتم الاستعانة بحكام أجانب.

 

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق غدا ببرج العرب استعدادا للطلائع


قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون انتظام الفريق في معسكر مغلق غدا الجمعة ببرج العرب استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل.

ويخوض الفريق تدريبه في الثالثة عصر الغد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء على أن يعلن بعدها المدير الفني عن القائمة التي ستنتظم في المعسكر لخوض اللقاء.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد زيزو وعمر السعيد.
 

الدوري المصري الأهلي والزمالك اتحاد الكرة جمال الغندور لجنة الحكام أندية الدوري

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