شاهد.. محمد صلاح في احتفال عائلي بصحبة بناته

شاهد..محمد صلاح في إحتفال عائلي بصحبة بناته

شارك الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول متابعيه عبر "انستجرام" صورا جديدة له،عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر صلاح برفقة زوجته وبناته مكة وكيان وسط إحتفال بسيط،وتفاعل معه متابعينه بشكل واسع بالإعجابات والتعليقات عبر صورهم.

وكشف تقرير صحفي، عن آخر تطورات مفاوضات إدارة نادي ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، لتجديد عقده مع الريدز والذي ينتهي في صيف 2023.

وذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أن محمد صلاح يريد الحصول على 400 ألف جنيه أسبوعيا لتجديد راتبه مع ليفربول، لكن إدارة الريدز لا تريد كسر سقف الرواتب من أجل تجديد عقد النجم المصري.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلي أن محمد صلاح أثبت لـ إدارة ليفربول أنه لاعب من فئة الكبار الذين ازدادوا بريقا رغم الاقتراب من سن الثلاثين، مثلما حدث مع ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي، لذلك يريد توقيع أغلى عقد في مسيرته.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة ليفربول ترى أن الموافقة على الراتب الذي طلبه محمد صلاح أمر صعب بسبب سقف الرواتب، لكنها تفكر في منح “مو” مكافأة توقيع ضخمة مثلما فعلت إدارة باريس سان جيرمان مع ميسي حيث حصل النجم الأرجنتيني على 25 مليون جنيه إسترليني، عقب توقيع عقود انتقاله للنادي الفرنسي الصيف الماضي، رغم أنه يحصل على 600 ألف جنيه إسترليني إسبوعيا.