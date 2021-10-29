محمد كيلاني يكشف عن مواهبه .. فيديو

كشف الفنان محمد كيلاني، عن مواهبه، قائلة:" أنا بعرف أعمل حاجات كتير مستخبية بس ممكن أعمل حركات بهلوانية بالكرة".

وقامت الدمية "كارو" بطرح العديد من الأسئلة على الفنان محمد كيلاني، خلال قيامه بالحركات البهلوانية".

وتحدث خلال حواره ببرنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "اون" عن حياته الفنية وأسرته.



وفي سياق آخر: وطرح الفنان محمد كيلانى على اليوتيوب والتطبيقات الموسيقية المختلفة ومحطات الراديو، أحدث أغنياته، بإسم "القلب الابيض" وهى أغنية ذات إيقاع سريع راقص ومبهج، ينافس بها فى موسم الصيف، وذلك بعد عودته الاستثنائية للغناء، منذ ابتعاده لفترة طويلة، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والإعلامي.



كشف محمد كيلانى عن اختياره وتحضيره لأغنية "القلب الأبيض" منذ عام، وأشار بأنه قام بتعديلها أكثر من مرة حتى استقر على الشكل النهائى لها.

وصرح محمد كيلانى : أعجبت بها لأنى وجدتها شبهى وكلماتها فيها تحدى، ومصارحة، ومواجهة.. أتمنى أن تصل إلى لجمهور وتنال إعجابهم، كما اعتادوا منى قبل غيابى.