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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ليست في علم النفس.. حقيقة كتب قرأتها ياسمين صبري

ياسمين صبري
ياسمين صبري

أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل بعد بث لقائها التليفزيوني الأخير، بعد إعلانها على أسماء عدد من الكتب التي تفضل قراءتها وكانت سببا في التحاقها بجامعة هارفارد للدراسة.

وقالت أنها كانت تشعر بالشغف لفهم نفسها، لهذا قرأت كتاب "ذا سيكريت"، وكتاب "مكارة" وكتاب "القوة الثمانية والأربعون"، و"فن الحرب"، و"فن الإغواء"، وكتاب "أيقظ قواك الخفية".

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ووصفت هذه الكتب باعتبارها كتب متخصصة في  علم النفس وكانت سببا في دراستها لعلم النفس، وقالت: "التحقت بتدريب أونلاين السنة الماضية عن «المرونة النفسية»، وأحب التنويع بين الكتب وقرأت كتب لإحسان عبدالقدوس وكتب أدبية أو عن البنات والصيف أو كتب ترجعني للستينيات، فيه أديبة".
ولكن بعد تداول تصريحاتها لم تثر إلا الجدل عن مضمون الكتب التي ذكرتها باعتبارها كتب لعلم التنمية البشرية، وليس "علم النفس"، وقال عبدالتواب محمد أستاذ علم النفس لـ «صدى البلد»: "كتاب السر يعد من أشهر كتب التنمية البشرية وله دور فعال في تحسين الحالة النفسية بشكل إيجابي"، مضيفا أن تخصص علم النفس معني بقضايا أخرى ومن أشهر الكتب لعلم النفس، كتاب علن نفس النمو، وكتب لغة الجسد، وكتاب الوسواس القهري علاجه السلوكي والدوائي، وكتاب الأنثروبولوجيا البنوية وغيرها من الكتب المتخصصة.

ويرصد «صدى البلد» تعليقات على الكتب التي ذكرت قراءتها، وكتاب السر هو كتاب تنمية بشرية ومساعدة ذاتية عن قانون الجذب للمؤلف روندا بايرن، ويعد الأكثر مبيعا في عام 2006، وتم إنتاج فيلم عنه يحمل نفس الاسم، وتمت ترجمته إلى أكثر من 44 لغة مع توزيع واسع النطاق حول العالم.


كذلك كتاب "فن الإغواء" لمؤلفه روبرت جرين والذي يتناول السلطة الإجتماعية والمساعدة الشخصية والاستراتيجية، أما كتاب "أيقظ قواك الخفية" يعد رواية للكاتب الأمريكي أنتوني روبنز، ويتناول أيضا طرق التحكم بالعواطف والجسد.

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