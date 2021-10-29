مصطفي مراد : الأهلي سيطرح أسهمه في البورصة

أكد مصطفي مراد فهمي نائب رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي أنه من الصعب أن يكون هناك صراع بين الشركة ومجلس الإدارة خاصة وأن الجميع يسعى لمصلحة النادي وشعار الاهلي فوق الجميع هو أهم مبادئ النادي.

وأضاف مصطفي مراد في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن الشركة ستشارك في انتقالات يناير المقبلة مشددا أن ياسين منصور رئيس الشركة عقلية اقتصادية رائعه ولديه العديد من الافكار المميزة .

وتابع أن تحقيق الانتصارات هي الهدف الأول للأهلي ولكن في حال صاحبها تحقيق أرباح سيصل النادي لمرحلة الكمال مشددا أن أرسنال هدفه الأساسي هو تحقيق الارباح علي الرغم من عدم منافسته على البطولات .

وأكمل أن هناك فائض ربح في ميزانيه كره القدم بالأهلي حاليا مشددا ان هناك اتجاه لـــ طرح شركة النادي الأهلي لكرة القدم في البورصة مستقبلاََ ولكن مع الحفاظ على 51 % من أسهم النادي.

منتخب فلسطين الأولمبي يخسر أمام تركمانستان في تصفيات اسيا تحت 23 عاماً

خسر منتخب فلسطين الأولمبي أمام نظيره منتخب تركمانستان بنتيجة 1-3، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، على استاد الملك عبدالله في العاصمة الأردنية عمّان.

جاء اللقاء بين منتخب فلسطين ونظيره منتخب تركمانستان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022.

أحرز هدف منتخب فلسطين الأولمبي الوحيد بدر موسى (47)، في حين سجل أهداف تركمانستان شامامت حيدروف (18 و64) وفيلميرات بالاكوف (88).

ويتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق المواجهات المباشرة أمام تركمانستان التي لعبت مباراتين.

في حين بقى رصيد منتخب فلسطين الأولمبي خالياً من النقاط.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأردن على تركمانستان 1-0 يوم الاثنين، في حين تشهد الجولة الثالثة والأخيرة لقاء الأردن وفلسطين، يوم الأحد القادم.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المُضيف.



