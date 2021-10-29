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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيثم شاكر يطرح أغنية جديدة خلال أسبوعين ويكشف موعد ألبومه الجديد.. خاص

هيثم شاكر
هيثم شاكر

قال الفنان هيثم شاكر إنه يستعد حاليا لطرح أغنية جديدة بعد نجاح "صاحب الجمال" التي حققت مشاهدات عالية على موقع يوتيوب خلال الأيام الماضية. 

وكشف هيثم شاكر في حوار له مع موقع صدى البلد اسم أغنيته الجديد وهي "لما تحس" المقرر طرحها قريبا، مشيرا إلى أن كل الأغاني التي عرضت للجمهور خلال الفترة الماضية "سينجلات" لن تكون ضمن ألبومه الجديد. 

وأكد هيثم شاكر أنه يعمل حاليا على ألبومه الجديد المقرر طرحه في صيف 2022، معبرا عن رغبته في التواصل بشكل دائم مع الجمهور من خلال طرح أغاني متتالية.

صاحب الجمال

طرح النجم هيثم شاكر، أغنيته الجديدة "صاحب الجمال"، عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، على طريقة الفيديو لاريكس في شكل جديد ومختلف، خاصة أنه يحتوي على مشاهد ولقطات فيديو كليب.

أغنية "صاحب الجمال"،  كلمات و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع  وسام عبد المنعم، ومكس وماستر هاني محروس، فوتوغرافية  شريف مختار، منتج منفذ فادي صبحي، إنتاج شرقي برودكشن، وهو رابع تعاون بينهم هذا العام.

وتعد أغنية" صاحب الجمال"، هي  خامس أغاني هيثم شاكر هذا العام، وذلك بعدما طرح عدد من الأغانى السنجل، بداية من "كنت غلطة" على طريقة الديو مع هيثم نبيل، كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، ثم " كل الاعذار كدابة"، كلمات: هاني صارو، ألحان: أحمد زعيم، منتج منفذ فادي صبحي، و" واقف علي تكه"، كلمات أحمد حسن رؤول، توزيع وسام عبد المنعم.

وأخرهم، أغنية "مش عادية"، والتي تعد رابع أغانيه هيثم شاكر، من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هانى محروس، وجيتار مصطفى نصر، وطبلة أحمد عيادى، صولو كيبورد محمود شاهى.

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